Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da sağanak; dere taştı, 5 ahırı su bastı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 19.03.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da sağanak; dere taştı, 5 ahırı su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasında etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı. Derenin kenarındaki 5 ahır sular altında kalırken, içerideki hayvanlar sahipleri tarafından güvenli bölgelere götürüldü.

        Yüksekova'da dün akşam başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünün Ağaçlı mezrasının içinden geçen Hirmin Deresi sağanak nedeniyle taştı. Dere kenarındaki 5 ahırı su bastı. Mezradakiler, ahırlardaki hayvanlarını güçlükle dışarı çıkarıp güvenli bölgelere götürdü.

        Mezrada oturan Feremez Yemen, dünden beri etkili olan yağışın hayatı durma noktasına getirdiğini belirterek, "Hirmin Deresi taştı. Köylülerle beraber ahırlardaki hayvanlarımızı çıkartıp, daha güvenli bir yere götürdük. Ancak hayvanlarımıza verdiğimiz yemler, sel sularına kapıldı. Tek tesellimiz herhangi bir can kaybımızın olmamasıdır. İl Özel İdaresi ekiplerine de konuyu bildirdik. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Hakkari'de devasa çığ paniğe yol açtı!
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Jandarmadan 'emniyet' ve 'asayiş' vurgusu
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı: Kulüp ve oyuncuları ne bekliyor?
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        Trump 454 milyon dolarlık teminatı bulamadı
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        F.Bahçe olağanüstü toplanıyor! Ligden çekilme...
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        'Aşırı işlenmiş gıdalar' hangileri ve sağlığınızı nasıl etkiliyorlar?
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Altınok'tan Habertürk'e açıklamalar
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi
        "Ne oldu cerrahım" kırdı geçirdi

        Benzer Haberler

        Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
        Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
        Hakkari'de okullara 'kar' tatili
        Hakkari'de okullara 'kar' tatili
        Hakkari Valisi Çelik, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Hakkari Valisi Çelik, şehit yakınları ve gazilerle iftarda buluştu
        Çukurca'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi
        Çukurca'da şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü