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        Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı (2)

        SELSULARI İLE ÇAMUR, KARA YOLUNA İNDİÇığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu Gelinli mezrası yakınlarında, şiddetli yağmur sonrası sel oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:35 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:40
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        Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı (2)
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        SELSULARI İLE ÇAMUR, KARA YOLUNA İNDİ

        Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu Gelinli mezrası yakınlarında, şiddetli yağmur sonrası sel oluştu. Yamaçtan sel suları ile inen çamur, yolu kapattı. Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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