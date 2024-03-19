Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı (2)
SELSULARI İLE ÇAMUR, KARA YOLUNA İNDİÇığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu Gelinli mezrası yakınlarında, şiddetli yağmur sonrası sel oluştu.
SELSULARI İLE ÇAMUR, KARA YOLUNA İNDİ
Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu Gelinli mezrası yakınlarında, şiddetli yağmur sonrası sel oluştu. Yamaçtan sel suları ile inen çamur, yolu kapattı. Karayolları ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
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