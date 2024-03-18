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        Yüksekova'da kar yağışı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı yeniden etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 18.03.2024 - 14:50
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        Yüksekova'da kar yağışı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.

        Kış mevsimi boyunca kar yağışının fazla olduğu ve kar kalınlığının da yer yer 1 metreyi aştığı ilçede soğuk hava da etkisini sürdürüyor. Birkaç gündür yağışın azaldığı ilçede kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. Kar yağışının 21 Mart'a kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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