Yüksekova'da kar yağışı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı yeniden etkili oldu.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aştı.
Kış mevsimi boyunca kar yağışının fazla olduğu ve kar kalınlığının da yer yer 1 metreyi aştığı ilçede soğuk hava da etkisini sürdürüyor. Birkaç gündür yağışın azaldığı ilçede kar yağışı sabah saatlerinde tekrar etkili olmaya başladı. Kar yağışının 21 Mart'a kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.