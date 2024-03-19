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        GÜNCELLEME - Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı

        Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığlar nedeniyle kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 19.03.2024 - 15:31
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        GÜNCELLEME - Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
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        Hakkari-Çukurca kara yolu, Depin mevkisinde düşen çığlar nedeniyle kapandı.

        İki günden bu yana karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari'de, Depin mevkisindeki tünelin yakınında sabah saatlerinde çığ düştü.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları, İl Özel İdaresi ve Hakkari Belediyesi ekipleri, yola düşen kar yığınını temizlemek için çalışma başlattı.

        Polis, Jandarma ve Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı, AFAD görevlileri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bulundu.

        Yaklaşık 10 metrelik kar yığınının bulunduğu yolun iki tarafında da çok sayıda aracın beklediği görüldü.

        Muş'tan gelen yakıt tankeri sürücüsü Kadri Gündüz, sabah erken saatlerde bölgeye ulaştığını ve çığ nedeniyle yolda beklemek zorunda kaldığını belirtti.

        - Çalışmaların yürütüldüğü bölgede yeni çığlar meydana geldi

        Yoldaki kar yığınını 6 saatte temizleyen ekiplerin çalışmasından kısa süre sonra 500 metre ilerideki kar tünelinin üzerine çığ düştü.

        Çığın temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, tünelin içinde biriken kar yığınını iş makineleriyle 200 metre taşıyarak dışarıya çıkardı.

        Bölgede çalışmaların yürütüldüğü sırada, ilk çığın düştüğü noktaya küçük çaplı bir çığ daha düştü.

        Çığın düşme anının görüntülendiği bölgede ekipler, iki çığ arasında yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Tır sürücüsü Yaver Alpahan, AA muhabirine, Türkmenistan'dan geldiğini ve Şırnak üzerinden Mardin'e gitmeye çalıştığını söyledi.

        Alpahan, çığların düşmesi nedeniyle yolda beklediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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