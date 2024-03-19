Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı

        Muş ve Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş ve Hakkari'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

        Muş'ta, merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalıöz köyünden geçen derenin taşması sonucu 3 ev ve 1 ahırı su bastı.

        Evlerinin çevresinde su birikintisi oluşan vatandaşlar, okuldan dönen çocuklarını sırtlarında taşıyarak eve götürdü.

        Köy sakinlerinden Mehmet Hanifi Aydın, gazetecilere, derenin taşması sonucu sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

        Yağışların etkisiyle köyden geçen derenin taştığını belirten Aydın, "Derenin yakınında bulunan bazı ev ve ahırları su bastı. Hayvanlar için sakladığımız saman zarar gördü. Okuldan gelen çocuklarımızı sırtımızla eve taşıdık." dedi.

        Evi su altında kalan Ramazan Subaşı da derenin taşması sonucu sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

        - Hakkari

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşı köyünün Ağaçlı mezrasında sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu 4 ahır su altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye giden İlçe Özel İdare ekipleri, derenin önüne set çekerek suyun yönünü değiştirdi.

        Köy sakinleri ise ahırlardaki hayvanlarını çıkararak güvenli yerlere götürdü.

        Güngör Mahallesi'nde de yağış nedeniyle bazı evlerin çevresinde su birikintileri oluştu, bir ahırı su bastı.

        Vatandaşlardan Sami Tokçu, "Odunluğumuzu su bastı. Odunların hepsi ıslandı. Meteoroloji önceden uyarmıştı. Biz de kendi çabalarımızla önlem aldık ama yeterli olmadı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Cezaevi firarisini RoRo gemisi ile kaçırdılar!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        4 çocuğa istismarda bulundu! Cezai ehliyet raporu çıktı!
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Makas atıp 5 kişinin canını almıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Birçok kent için kar uyarısı!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Bitmeyen vicdan azabı! Dönüşü muhteşem olabilir!
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Ayaydın’dan öğrencilere ve kadınlara özel projeler
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Kuzey Kore lideri topçu birliklerini denetledi
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı

        Benzer Haberler

        Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı
        Muş ve Hakkari'de bazı ev ve ahırları su bastı
        GÜNCELLEME - Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
        GÜNCELLEME - Hakkari-Çukurca kara yolu çığ nedeniyle kapandı
        Hakkari'de kar yağışı
        Hakkari'de kar yağışı
        Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı (2)
        Hakkari-Çukurca yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı (2)
        Hakkari'de gençler "Uzman Eller" projesiyle hayallerini gerçekleştirdi
        Hakkari'de gençler "Uzman Eller" projesiyle hayallerini gerçekleştirdi
        Hakkari- Çukurca kara yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı
        Hakkari- Çukurca kara yoluna çığ düştü, onlarca araç yolda kaldı