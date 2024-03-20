Hakkari'de çığ düşen bölgede yol genişletme çalışması yürütülüyor

Trafik polisleri, metrelerce karın bulunduğu bölgede trafiğin güvenli akışı için görev yapıyor.

Tek şeritten ulaşıma açılan yolda, Karayolları ekipleri kar yığınını temizleyerek diğer şeridi de açmak için çaba sarf ediyor.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu kentte dün Hakkari-Çukurca kara yolundaki Depin mevkisinde farklı noktalarda birden fazla çığın düşmesinin ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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