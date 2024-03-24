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        Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen nevruz kutlamasında katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:15 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:15
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        Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen nevruz kutlamasında katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

        Kaymakamlık ve belediye tarafından Yeşil Çeşme Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte Kaymakam ve protokol üyeleri nevruz ateşi yaktı.

        Demirin dövülmesinden sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Yakılan ateşin üstünden atlayan Kumcu, vatandaşların bayramını kutladı, nevruzun, tarih boyunca önemli bir değere sahip olduğunu söyledi.

        Nevruzun yeni bir gün ve diriliş anlamına geldiğini belirten Kumcu, "Nevruz sevgi, kardeşlik, birlik ve beraberlik demektir. Geçmişte zor günler geçiren Çukurca'mızda bu gün bu huzurlu tabloyu görmek hepimizi gururlandırıyor." dedi.

        Belediye Başkanı Ensar Dündar da nevruzun baharın habercisi olarak kutladıkları bir bayram olduğunu dile getirdi.

        Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte, Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğu gösteri sundu, katılımcılar halay çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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