Muğla'daki ilkokul öğrencilerinin gönderdiği mektuplar Hakkari'deki jandarma personeline ulaştı

Mektupları okuyan jandarma personeli de öğrencilere mektup yazıp hediyeler göndererek teşekkür etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ortaca Cengiz Topel İlk Okulu öğrencilerinin, öğretmenlerinin desteğiyle duygularını yazdıkları ve yanına Türk bayrağı bıraktıkları mektupları Hakkari'ye gönderildi.

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