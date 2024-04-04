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        Durankaya Belde Belediye Başkanı Demirci, mazbatasını aldı

        AK Parti'den Durankaya Belde Belediye Başkanı seçilen İsmail Demirci, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:52 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:55
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        Durankaya Belde Belediye Başkanı Demirci, mazbatasını aldı
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        AK Parti'den Durankaya Belde Belediye Başkanı seçilen İsmail Demirci, mazbatasını aldı.

        Beraberinde AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve partililerle Valilik binasındaki İlçe Seçim Kurulu'na giden Demirci'ye mazbatası, görevliler tarafından verildi.

        Demirci, desteklerinden dolayı belde sakinlerine teşekkür ederek, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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