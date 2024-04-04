Durankaya Belde Belediye Başkanı Demirci, mazbatasını aldı

Demirci, desteklerinden dolayı belde sakinlerine teşekkür ederek, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Beraberinde AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve partililerle Valilik binasındaki İlçe Seçim Kurulu'na giden Demirci'ye mazbatası, görevliler tarafından verildi.

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