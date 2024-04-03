Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Şemdinli Kaymakamı Ateş, otizmli çocukları ziyaret etti

        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, otizmli çocukları ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli öğrencilerle bir araya geldi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile rehabilitasyon merkezlerini ziyaret eden Ateş, derslikleri gezerek sahbet ettiği öğrencilere hediyeler verdi.

        Ateş, "Otizme, eksiklik değil farklı bir yetenek olarak bakmalıyız. Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız, onların yanındayız." dedi.

        Daha sonra beraberindekilerle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla açılan stantları gezen Ateş, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yeniden Atal!
        Yeniden Atal!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        25 yılın en büyük depremi: Tayvan'da peş peşe depremler!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        Akademisyenin hukuk zaferi! Meblağ küçük, anlamı büyük!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        İETT şoförü uyuyup durağa dalmıştı! 2 kişi ölmüştü! Sıcak gelişme!
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        WhatsApp yazışmaları dava dosyasına girdi: "MİT personeliyim" tehdidi
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Zeytin çekirdeği yutulur mu? Faydalı mı zararlı mı?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        DEM Parti'den YSK'nın Van kararına itiraz
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        "Bir de bayıl istersen Feriha!" Rolü gerçek oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"
        "Yapay pankreas atılımında İngiltere örnek alınmalı"

        Benzer Haberler

        Şemdinlili Havin, birinci olduğu kompozisyonunda anlattığı Çanakkale'yi gör...
        Şemdinlili Havin, birinci olduğu kompozisyonunda anlattığı Çanakkale'yi gör...
        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdaha...
        Zeydan'ın memnu haklarının geri alınmasını protesto eden gruba polis müdaha...
        AK Parti ve DEM Parti Hakkari'de sonuçlara itiraz etti
        AK Parti ve DEM Parti Hakkari'de sonuçlara itiraz etti
        'Kasten adam öldürmek'ten müebbet hapis cezasıyla aranan 71 yaşındaki hüküm...
        'Kasten adam öldürmek'ten müebbet hapis cezasıyla aranan 71 yaşındaki hüküm...
        Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi; İran uyruklu 2 şüpheli tutukl...
        Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi; İran uyruklu 2 şüpheli tutukl...
        Hakkari'de uyuşturucu şüphelisi İran uyruklu 2 kişi kaçma hazırlığı yaparke...
        Hakkari'de uyuşturucu şüphelisi İran uyruklu 2 kişi kaçma hazırlığı yaparke...