Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        AK Parti ve DEM Parti Hakkari'de sonuçlara itiraz etti

        HAKKARİ'de AK Parti, 60 sandıktaki sonuca itiraz ederken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ise 6 sandıkta tutanakların yanlış yazıldığını belirterek itirazda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 02.04.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti ve DEM Parti Hakkari'de sonuçlara itiraz etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'de AK Parti, 60 sandıktaki sonuca itiraz ederken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) ise 6 sandıkta tutanakların yanlış yazıldığını belirterek itirazda bulundu.

        YSK’nın tanıdığı seçim itiraz süresinin bitmesine kısa bir süre kala AK Parti, Hakkari'de seçim sonuçlarına ilişkin bazı sandıklara itirazda bulundu. Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda seçimlerde yaklaşık 60 civarında sandık için itiraz edildiği bildirildi. Kentte seçimi kazanan DEM Parti de oyların DEM Parti yerine Demokratik Sol Parti'ye yazıldığını ve sonuçların tutanaklara bu şekilde işlendiğini iddia ederek oyların yeniden sayılması talebinde bulundu. İtiraz süresinin bitmesiyle ilçe seçim kurulu itirazları değerlendirip, kararını verecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Formula 1 ihalesi tamamlandı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Sır perdesi aralandı! Villadaki yangından cinayet çıktı
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Ali Koç ve İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda!
        Ali Koç ve İsmail Kartal, Ülker Stadı'nda!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Kulüplere ceza uyarısı!
        Kulüplere ceza uyarısı!
        "Sinir bozucu!"
        "Sinir bozucu!"
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Yanındaki mezar 6 Milyon TL'ye satıldı
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Beşiktaş'tan dev kaynak!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        Fazlası zarar ama tam ölçüsü şifa kaynağı!
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        30 büyükşehir belediyesini kimler kazandı? Başkanların mesleği ne?
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?

        Benzer Haberler

        'Kasten adam öldürmek'ten müebbet hapis cezasıyla aranan 71 yaşındaki hüküm...
        'Kasten adam öldürmek'ten müebbet hapis cezasıyla aranan 71 yaşındaki hüküm...
        Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi; İran uyruklu 2 şüpheli tutukl...
        Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi; İran uyruklu 2 şüpheli tutukl...
        Hakkari'de uyuşturucu şüphelisi İran uyruklu 2 kişi kaçma hazırlığı yaparke...
        Hakkari'de uyuşturucu şüphelisi İran uyruklu 2 kişi kaçma hazırlığı yaparke...
        Hakkari'de 15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
        Hakkari'de 15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
        Şemdinli'de seçim sonuçları kutlandı
        Şemdinli'de seçim sonuçları kutlandı
        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
        Hakkari'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi