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        Şemdinli'de seçim sonuçları kutlandı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 16:47 Güncelleme: 01.04.2024 - 16:47
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        Şemdinli'de seçim sonuçları kutlandı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde vatandaşlar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından kutlama yaptı.

        AK Parti adayı Fahri Şakar'ın kesin olmayan sonuçlara göre kazanmasının ardından vatandaşlar, AK Parti Seçim Koordinasyon Bürosu önünde toplandı.

        Burada vatandaşların tebriklerini kabul eden Şakar, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Ayrım yapmaksızın bir hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Şakar, "Hepimiz kardeşiz. bu memleketin huzura, refaha, işe, aşa, barışa ve kardeşliğe ihtiyacı var. Siz bunu başardınız. Medeni bir şekilde kutlayacağımız başarımızı, hizmete yönlendireceğiz. Asıl sorumluluk bizim için şimdi başladı. Bu halka hizmet etmemiz gerekiyor. Bunu da hep birlikte başaracağız." dedi.

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