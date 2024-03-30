Yüksekova'da direksiyon eğitmenleri, çukurlara tepki için yolu trafiğe kapattı

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde, sürücü kurslarında çalışan direksiyon eğitmenleri, eğitim verdikleri yoldaki çukurlara tepki amaçlı karayolunu trafiğe kapattı.

​Yüksekova'daki sürücü kurslarının direksiyon eğitimi verebilmeleri için belirlenen güzergahta oluşan çukurlar, direksiyon eğitmenleri ve sürücü adaylarına zor anlar yaşatıyor. Çukurlar oluşan yolun onarılması için seslerini duyurmaya çalışan direksiyon eğitmenleri, araçlarını yol ortasında park edip, trafiği kapattı. Direksiyon eğitmenlerinden Kazım Dilbilir, "Eğitim güzergahları olan Çevreyolu Caddesi'nde oluşan derin çukurdan dolayı sürücü eğitemiyoruz. Gelin bu halkın halini görün. Bu yollardan dolayı öğrencilerimizi tehlike içinde eğitiyoruz. İş başında olanlar liyakatsiz işi bilmeyen insanlar, burası havaalanının bulunduğu bir kavşak. Bu olumsuz durumu görmemiş olmaları imkansız. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen bu duruma bir çare bulun" dedi.