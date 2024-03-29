Yüksekova polisinden kütüphaneye kitap desteği
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, ziyaret ettikleri okulun kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri, ziyaret ettikleri okulun kütüphanesine kitap desteğinde bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, Kütüphane Haftası dolayısıyla 50. Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir araya gelen ekipler, yanlarında götürdükleri kitapları, okuldaki Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Kütüphanesi'ne yerleştirdi.
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