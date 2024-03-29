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        Nehil Sazlığı, ilk kez flamingoları ağırlıyor

        HAKKARİ'de göç yolları üzerinde bulunan Nehil Sazlığı, yılın belli dönemlerinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 29.03.2024 - 10:30
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        Nehil Sazlığı, ilk kez flamingoları ağırlıyor
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        HAKKARİ'de göç yolları üzerinde bulunan Nehil Sazlığı, yılın belli dönemlerinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Bu yıl ilk defa sazlığa gelen flamingolar ilgi odağı oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, flamingoların geldiği bölgeyi koruma çalışmalarına halkın da destek vermesini istedi.

        Yüksekova ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki, Cumhurbaşkanı kararıyla 2019'da 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Nehil Sazlığı, birçok bitki ve kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Nehil Sazlığı Sulak Alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı 14'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Hakkari İl Şube Müdürlüğü, Yüksekova Şefliği tarafından yönetiliyor. Zengin biyolojik çeşitlilikle özellikle kuş gözlemcileri ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan alan, bazı kuş türlerinin Afrika'dan İran'a uzanan yolculuklarında önemli konaklama alanları arasında. Yapılan çalışmalarda şimdiye kadar yaklaşık 210 bitki ve 250 kuş türünün bulunduğu sulak alanda uzunbacak, kız kuşu, yeşilbaş, küçük kerkenez, kerkenez, kınalı keklik, bıldırcın, sakar meke, kızılbacak, karabaş martı, Van martısı, arı kuşu, çayır incir kuşu, ak kuyruksallayan gibi türlerin ürediği bilinmektedir. Sulak alanda ilkbaharla birlikte ak leylek, kızılbacak, bayağı aynak, kara çaylak, karabaş martı, küçük akbaba, çamurcun, çıkrıkçın, akça cılıbıt, çulluk, şahin, yaban ördeği, gri ve beyaz balıkçıllar gibi türler izlenebiliyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nün koruma ve kontrol ekiplerinin alandaki koruma çalışmaları sayesinde, tür ve popülasyonun artırılması hedefleniyor. Ekiplerin çalışmaları da meyvesini vermeye başladı. Bu yıl bu sulak alanı güvenli bulan 8 flamingo Nehil Sazlığı'nda konakladı. Flamingoları gören Celal Bakıroğlu, "Bölgede birçok kuş türünü görüyoruz. Fakat ilk defa flamingoları burada gördük. Biz de araçlarımızdan inip fotoğraf çekmek istedik" diye konuştu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını titizlikle sürdürürken, halkın da alanın korunmasına yönelik çalışmalara destek vermesini istedi.

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