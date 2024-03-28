Hakkari'de ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor

Ekiplere kolaylıklar dileyen Ateş, ilçede kapalı tüm yollar açılıncaya kadar çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan Kayalar Üs Bölgesine ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

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