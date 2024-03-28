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        Hakkari'de ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:32 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:32
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        Hakkari'de ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu açmaya çalışıyor
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu üs bölgesinin yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

        İlçe Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süredir yolu kapalı olan Kayalar Üs Bölgesine ulaşımı sağlamak için çalışma başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı bölgede, iş makineleriyle yolu ulaşıma açmak için çaba gösteriyor.

        Kaymakam Ali Ekber Ateş, yol açma çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye giderek görevlilerden bilgi aldı.

        Ekiplere kolaylıklar dileyen Ateş, ilçede kapalı tüm yollar açılıncaya kadar çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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