Yüksekova-Dağlıca kara yoluna çığ düştü

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Dağlıca kara yolu üzerinde bulunan Kamışlı köyü Yeşildere mezrası mevkisine sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kar kütlesini temizleyip, kara yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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