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        Yüksekova-Dağlıca kara yoluna çığ düştü

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Dağlıca kara yoluna çığ düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:45 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:50
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        Yüksekova-Dağlıca kara yoluna çığ düştü
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Dağlıca kara yoluna çığ düştü. Ekipler, kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

        Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Dağlıca kara yolu üzerinde bulunan Kamışlı köyü Yeşildere mezrası mevkisine sabah saatlerinde çığ düştü. Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki kar kütlesini temizleyip, kara yolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
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        Galeri

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