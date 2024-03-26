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        Hakkari'de aracın motorundan 9 külçe altın çıktı

        HAKKARİ'dedurdurulan aracın motor kısmına gizlenmiş, piyasa değeri 37 milyon TL olan 9 külçe altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 26.03.2024 - 14:30
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        Hakkari'de aracın motorundan 9 külçe altın çıktı
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        HAKKARİ'dedurdurulan aracın motor kısmına gizlenmiş, piyasa değeri 37 milyon TL olan 9 külçe altın ele geçirildi.

        Derecik ilçesi Ortaklar yol kontrol noktasında görev yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler, aramada motor kısmına gizlenmiş, toplam ağırlığı 14 kilo 700 gram olan ve piyasa değeri 37 milyon TL olarak belirlenen 9 külçe altın ele geçirdi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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