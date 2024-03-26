Hakkari'de Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi

Türk Kızılayı Hakkari Şubesi tarafından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Öğretmenevindeki programa katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, ramazanın önemli anlarından birinin de bir araya gelip iftar sofrasında buluşmak olduğunu belirtti.

Ardından masaları gezerek katılımcılarla sohbet eden Çelik, kendisine iletilen sorunları imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmak için gereken desteği sunacaklarını aktardı.

Programa Vali Yardımcısı Furkan Berber, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Kızılay Şube Başkanı Recep Bozkurt, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu da katıldı.