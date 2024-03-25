Hakkari'de polis merkezinde darp iddiasına soruşturma

HAKKARİ Zap Spor’un dün evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylara karıştığı suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Yalçın Kaval, götürüldüğü polis merkezinde darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda dün Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Hakkari Zap Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde futbolcular seyirciler tartıştı. Bu sırada bazı seyirciler sahaya girince arbede yaşandı. Karşılaşmayı kızı ile birlikte izleyen 3 çocuk babası Yalçın Kaval, iftar sonrası olaylara karıştığı gerekçesiyle polis tarafından evinde gözaltına alındı. Atatürk Polis Merkezi’nde ifadesi alanın Kaval, sağlık kontrolü için götürüldüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kaval, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.