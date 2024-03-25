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        Hakkari'de polis merkezinde darp iddiasına soruşturma

        HAKKARİ Zap Spor'un dün evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylara karıştığı suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Yalçın Kaval, götürüldüğü polis merkezinde darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:10 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:15
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        Hakkari'de polis merkezinde darp iddiasına soruşturma
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        HAKKARİ Zap Spor’un dün evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylara karıştığı suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Yalçın Kaval, götürüldüğü polis merkezinde darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Hakkari Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda dün Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Hakkari Zap Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde futbolcular seyirciler tartıştı. Bu sırada bazı seyirciler sahaya girince arbede yaşandı. Karşılaşmayı kızı ile birlikte izleyen 3 çocuk babası Yalçın Kaval, iftar sonrası olaylara karıştığı gerekçesiyle polis tarafından evinde gözaltına alındı. Atatürk Polis Merkezi’nde ifadesi alanın Kaval, sağlık kontrolü için götürüldüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kaval, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

        “Hakkari Zap Spor ile Mazıdağ Spor kulübü maçındaki olayların ardından savcılık talimatı ile ifadeye çağrılan Yalçın Kaval'ın karakolda darbedildiği iddiası üzerine Valiliğimizce ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile incelenecek olup, soruşturma sonucuna göre ilgililer hakkında yasal işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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