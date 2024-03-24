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        Yüksekova'da üs bölgesi yolunda 5 metre karla mücadele

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki askeri üs bölgesi yolundaki kar kalınlığı tipinin de etkisiyle yer yer 5 metreyi aştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:45
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        Yüksekova'da üs bölgesi yolunda 5 metre karla mücadele
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        HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesindeki askeri üs bölgesi yolundaki kar kalınlığı tipinin de etkisiyle yer yer 5 metreyi aştı. Yol, karla mücadele ekiplerinin 3 gün süren çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

        Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere beldesindeki Kotul ve Meydan askeri üs bölgesi yolu, yağan son kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Yolun açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 3 gün süren çalışması sonucu, iş makinesinin boyunu aşan kar kütleleri temizlenerek 7 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

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        Galeri

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