Yüksekova'da üs bölgesi yolunda 5 metre karla mücadele

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Esendere beldesindeki Kotul ve Meydan askeri üs bölgesi yolu, yağan son kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı. Yolun açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin 3 gün süren çalışması sonucu, iş makinesinin boyunu aşan kar kütleleri temizlenerek 7 kilometrelik yol ulaşıma açıldı.

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