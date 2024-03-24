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        Derecik'teki gümrük kapısından 11 ayda 355 bin kişi giriş-çıkış yaptı

        TÜRKİYE'denIrak'a açılan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde bulunan Umurlu Gümrük Kapısı'ndan 11 ayda 355 bin 6 kişi, giriş-çıkış yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 10:46 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:50
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        Derecik'teki gümrük kapısından 11 ayda 355 bin kişi giriş-çıkış yaptı
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        TÜRKİYE'denIrak'a açılan, Hakkari'nin Derecik ilçesinde bulunan Umurlu Gümrük Kapısı'ndan 11 ayda 355 bin 6 kişi, giriş-çıkış yaptı.

        Derecik ilçesindeki Umurlu Gümrük Kapısı, 10 Mayıs 2023'te hizmete açıldı. Kapının açılması ile Türkiye ve Irak vatandaşları, giriş-çıkış yapmaya başladı. Irak'ın Erbil kentinin Mergesor ilçesi ile Hakkari'nin Derecik ilçeleri arasında bulunan kapıdan, 11 ayda 177 bin 607 giriş, 177 bin 399 çıkış olmak üzere toplam 355 bin 6 kişi giriş-çıkış yaptı.

        'İHTİYAÇLARIMIZI KARŞILIYORUZ'

        Derecik'ten Erbil'e gümrük kapısı aracılığıyla 4 saatte gidilebilirken, Merve Deren, "Sınır kapısı açıldığında hepimiz halaylar çekerek bunu kutladık. Çukurca'daki Üzümlü Sınır Kapısı'nda 10 saat giriş-çıkış yapılırken, buradaki sınır kapısında 2 ile 3 saatte Kuzey Irak'ın Erbil kentine gidebiliyoruz. Bu da bizi oldukça mutlu ediyor. Sınır kapısın açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ticari açından da günlük giriş çıkışlarımızı yapıp, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Her iki ülke vatandaşı hem akrabalarını ziyaret edebiliyor hem de günlük ihtiyaçlarını alabiliyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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