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        Hakkari'de 15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı

        Hakkari'de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 22:31 Güncelleme: 01.04.2024 - 22:31
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        Hakkari'de 15 yıldır aranan cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Hakkari'de "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Alınan istihbari bilgiler doğrultusunda 4 ay önce takip çalışması başlatan ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan A.M'yi saklandığı kırsal alanda yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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