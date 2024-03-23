Yüksekova Belediyespor, play-off'un ilk maçında rakibini farklı yendi

Karşılaşmayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Belediye Başkan Yardımcıları Kerim Bulut, Feyzi Yıldırım ve vatandaşlar izledi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Yüksekova Belediyespor, bulduğu gollerle rakibini 6-0 mağlup ederek, rövanş için avantaj elde etti.

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