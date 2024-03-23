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        Yüksekova Belediyespor, play-off'un ilk maçında rakibini farklı yendi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde play-off etabının ilk maçında Yüksekova Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor'u 6-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 18:24 Güncelleme: 23.03.2024 - 18:24
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        Yüksekova Belediyespor, play-off'un ilk maçında rakibini farklı yendi
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi'nde play-off etabının ilk maçında Yüksekova Belediyespor, Çanakkale Dardanelspor'u 6-0 yendi.

        Şehir stadında kar yağışı altında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Yüksekova Belediyespor, bulduğu gollerle rakibini 6-0 mağlup ederek, rövanş için avantaj elde etti.

        Karşılaşmayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Belediye Başkan Yardımcıları Kerim Bulut, Feyzi Yıldırım ve vatandaşlar izledi.

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