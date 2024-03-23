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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 431 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 431 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:53 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:53
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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 431 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 431 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van'da etkili olan olumsuz hava koşulları, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 278 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürdü.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 103 köy yolunun kapandığını söyledi.

        Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

        Ahlat ilçesinde kar etkili oldu. Vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

        Belediye ekipleri de ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

        - Muş

        Muş'ta yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

        İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları sonucu 27 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Yentür, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

        - Hakkari

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 47 yerleşim yerinden 23'ünün yolu ekiplerce açıldı

        Karla mücadele ekipleri, kapalı 8 köy ve 15 mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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