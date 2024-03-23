Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 431 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

Karla mücadele ekipleri, kapalı 8 köy ve 15 mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yentür, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

Belediye ekipleri de ilçe merkezi ve mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Ahlat ilçesinde kar etkili oldu. Vatandaşlar iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipi nedeniyle 103 köy yolunun kapandığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 278 mahalle ve mezranın yolu kapandı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 431 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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