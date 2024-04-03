Hakkari Belediye Başkanı Akış, mazbatasını aldı
DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, mazbatasını aldı.
DEM Parti'den Hakkari Belediye Başkanı seçilen Mehmet Sıddık Akış, mazbatasını aldı.
Beraberindeki partililerle Hakkari Valiliği binasındaki İlçe Seçim Kurulu'na giden Akış'a mazbatası, görevliler tarafından verildi.
Ardından gazetecilere açıklama yapan Akış, yoğun bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.
Hakkarililere teşekkür eden Akış, "Umarım bu seçim sonucu barışa ve kardeşliğe vesile olur. Bize oy veren, vermeyen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Herkese hizmet götüreceğimize söz veriyoruz." dedi.
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