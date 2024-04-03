Hakkari Belediye Başkanı Akış, mazbatasını aldı

Hakkarililere teşekkür eden Akış, "Umarım bu seçim sonucu barışa ve kardeşliğe vesile olur. Bize oy veren, vermeyen herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Herkese hizmet götüreceğimize söz veriyoruz." dedi.

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