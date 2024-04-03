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        Hakkari'de her iki partinin seçim itirazına ret

        HAKKARİ'de AK Parti bazı sandıklarda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ise 7 sandıkta tutanakların yanlış yazıldığını belirterek dün itirazda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:42 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:42
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        Hakkari'de her iki partinin seçim itirazına ret
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        HAKKARİ'de AK Parti bazı sandıklarda, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ise 7 sandıkta tutanakların yanlış yazıldığını belirterek dün itirazda bulundu. İl Seçim Kurulu bugün her iki partinin de itirazını reddetti.

        Dün, YSK'nın tanıdığı seçim itiraz süresinin bitmesine kısa bir süre kala AK Parti, Hakkari'de seçim sonuçlarına ilişkin bazı sandıklara itirazda bulundu. Kentte seçimi kazanan DEM Parti de oyların DEM Parti yerine Demokratik Sol Parti'ye yazıldığını ve sonuçların tutanaklara bu şekilde işlendiğini iddia edip, oyların yeniden sayılması talebinde bulundu. Bugün itirazları görüşmek için toplanan İl Seçim Kurulu, her iki partinin talebini de reddetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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