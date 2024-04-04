Şemdinli Kaymakamı Ateş, otomobilin çarptığı genci hastanede ziyaret etti

Kaymakam Ateş de yaralanan genci tedavi gördüğü Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti, geçmiş olsun dileğini iletti.

Gencin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen açıklamada, kazaya ilişkin kasıt bulunup bulunmadığına dair incelemenin devam ettiği, yapılacak tespitler doğrultusunda ilgili kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı aktarıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede görevli personelin olaylara müdahale amacıyla hareket halindeyken meydana gelen kaza sonucu yaralanan gencin kolluk kuvvetleri tarafından hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.