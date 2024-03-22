Hakkari'de "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor Projesi" uygulanmaya başlandı

Hakkari'de uygulanan Avrupa Birliği destekli "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor Projesi" kapsamında kent merkezi ile Yüksekova Şemdinli ilçelerinde kurulan bilişim laboratuvarlarının açılışı yapıldı.

Kent merkezindeki Gençlik Merkezinin 2. katında kurulan laboratuvarın açılış töreninde konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, projenin istihdam açısından önemli olduğunu söyledi.

Zamanın hızla değiştiğini, bazı eski meslek gruplarının bu değişim karşısında yok olduğunu belirten Çelik, yeni doğan mesleklerin hızlı bir istihdam alanı yarattığını, bu projenin de bu amaçla hayata geçirildiğine işaret etti.

Projenin İl Özel İdaresi tarafından uygulanacağını belirten Çelik, şöyle konuştu: "Gençlerimize kursa katılım sağladıkları için teşekkür ederim. Bu önemli bir proje mümkün olduğunca burada belge almak değil, projenin amacı olan grafik tasarım, 3D animasyon, web sitesi geliştirme yönleri, robotik kodlama gibi birçok alanda kendinizi geliştirin. Bunları kendinize kattığınızda çok kolay istihdam edilebilirsiniz. Otomasyon sistemlerinin çok yaygınlaştığını görüyoruz. Bilgisayar, yazılım, otomasyon ve tasarım konularında çok kolay iş bulunacağını düşünüyorum. 220 bin avroluk bir proje. Katma değeri yüksek bir alan. Kursların sonunda 270 kadar kursiyerimiz bu alanlarda yetenek kazanacak. Projenin kentimize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Murat Koca da kentteki işsizler, kadın, engelli ve öğrencilerin istihdam edilebilirliğini teşvik etmek amacıyla bu projeyi hazırladıklarını aktardı. Proje kapsamında hafta içi katılımcılara sistem yönetim, 3D grafik animasyon, siber tehdit istihbaratı, android ile mobil programlama ve girişimcilik eğitiminin verileceğini belirten Koca, "Hafta sonları ise lise öğrencilerine robotik kodlama, bilginin yapay zeka ile modellenmesi, yapay zeka ile problem çözme eğitimi verilecek. Ayrıca farkındalık artırma etkinlikleri olan drama ile sahneleme ve sosyal medya yöntemleri kapsamında 4 bin 200 kişiye ulaşılması hedefleniyor. Projemiz başvuru yapılan 500 proje içinde desteklenmeye hak kazanan 33 projeler arasına yer aldı." diye konuştu.