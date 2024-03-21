Hakkari'de jandarma ekipleri 100 yaşındaki kadını ziyaret etti

Mavigöz de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, jandarma personeli, kentin en yaşlı insanlarından olan Mavigöz'ün evine gitti.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 100 yaşındaki Zeynep Mavigöz'ü ziyaret etti.

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