Üs bölgesi yolunda 4 metreyi bulan karla mücadele

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu askeri üs bölgesinin yolu, ekiplerin zorlu çalışmasıyla açıldı.

Yüksekova ilçesinde yağan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan üs bölge yollarının açılması için Hakkari İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünün Çobanpınar mezrasında bulunan askeri üs bölgelerinin yolunu açmak için zorlu bir mücadele yürüttü. Kar kalınlığının daha önce yağan kar ve tipi nedeniyle yer yer 4 metreyi bulduğu 4 kilometrelik askeri üs bölgesinin yolu, 1 günlük çalışmayla açıldı.