Şemdinli'de yolunda çökme yaşanan köye ulaşım sağlanamıyor

İlçeye bağlı Alan köyü yolunun bir kısmı da derenin taşması sonucu çöktü. İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşıma kapanan yolda çalışma başlattı.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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