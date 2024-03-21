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        Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili

        HAKKARİ'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 22:39 Güncelleme: 21.03.2024 - 22:39
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        Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili
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        HAKKARİ'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

        Kentte etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle il genelinde ilk ve orta öğretimde eğitime 22 Mart Cuma günü ara verildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 22.03.2024 Cuma günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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