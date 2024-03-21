Şemdinli Kaymakamı Ateş, özel çocukları ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel çocukları ziyaret etti.

Sendromlu bireylerle evlerinde bir araya gelen, sohbet eden Ateş, down sendromu ile ilgili son yıllarda ülkede toplumsal farkındalığın oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Ateş, "Bu özel bireylerimizin ihtiyacı olan tek şey toplumun duyarlı olmasıdır. Down sendromlu bireylerin sosyal yaşama etkin katılımlarını sağlamak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

Down sendromlu bireyler de ziyaretten dolayı Ateş'e teşekkür etti.