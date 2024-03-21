Hakkari'de karla mücadele ilkbaharda da devam etti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, ilkbaharda da metrelerce karın bulunduğu yüksek kesimlerdeki köy yollarını açmaya çalıştı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekipler, ilkbaharda da metrelerce karın bulunduğu yüksek kesimlerdeki köy yollarını açmaya çalıştı.
İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, son günlerde etkili olan yağışların ardından kapanan köy yollarında çalışma yürüttü.
Kar kalınlığının 4 metreyi bulduğu Onbaşılar köyü yolunda çalışan ekipler, zorlu coğrafyada güçlükle ilerleyebildi.
Yolun büyük bölümünü kardan temizleyen ekipler, kalan kısmı da kısa sürede açmayı hedefliyor.
İlkbaharda karla mücadelelerini sürdüren ekipler, ilçenin diğer noktalarında da kapalı yolları açmak için çaba gösterdi.
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