Yüksekova'da Cumhuriyetin 100. yılı konulu fotoğraf sergisi açıldı

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ve 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda açılan sergiyi gezdi.

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