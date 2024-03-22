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        Yüksekova'da Cumhuriyetin 100. yılı konulu fotoğraf sergisi açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:26
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        Yüksekova'da Cumhuriyetin 100. yılı konulu fotoğraf sergisi açıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Cumhuriyetin 100. yılı konulu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit ve 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor salonunda açılan sergiyi gezdi.

        Sergi hakkında Teğmen İsmail Turan'dan bilgi alan Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

        114 fotoğrafın yer aldığı sergi, yarın da ziyaretçilere açık olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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