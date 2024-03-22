Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova Belediyespor, play-off maçlarına üst lig hedefiyle hazırlanıyor

        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nu lider tamamlayan Yüksekova Belediyespor, play-off maçlarında da aynı başarıyı ortaya koyarak 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:00 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova Belediyespor, play-off maçlarına üst lig hedefiyle hazırlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ULAŞ GÜVEN - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2. Ligi D Grubu'nu lider tamamlayan Yüksekova Belediyespor, play-off maçlarında da aynı başarıyı ortaya koyarak 1. Lig'e yükselme hedefine ulaşmak istiyor.

        Sezon başında yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Yüksekova ekibi, şampiyonluk hedefiyle başladığı ligde başarılı bir performans sergiledi.

        Ligde 14 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Yüksekova Belediyespor, topladığı 34 puanla grubunu birinci sırada tamamlayarak play-off çeyrek finalinde oynamaya hak kazandı.

        A Grubu'nu 2. sırada bitiren Çanakkale Dardanelspor ile eşleşen mavi-beyazlılar, yarın oynanacak karşılaşmadan iyi bir skorla ayrılarak rövanş için avantaj elde etme peşinde.

        Antrenmanlarını olumsuz hava şartları nedeniyle Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün halı sahasında sürdüren Yüksekova Belediyespor'da eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

        - Yıldırım: "Taraftarımızı maça bekliyoruz"

        Teknik direktör Bayram Yıldırım, AA muhabirine, sezon başında büyük hedeflerle kurdukları takımın başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

        Play-off çeyrek final ilk maçında rakip takımı konuk edeceklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Olumsuz hava şartları nedeniyle antrenmanlarımızı kapalı alanda yapıyoruz. Maçtan iyi bir sonuç alıp, rövanş maçına avantajlı çıkmak istiyoruz. Rakibin durumunu tam olarak bilmiyoruz. Onlar grubu ikinci olarak bitirdi. Bizim için rakibin iyisi kötüsü olmaz. Her maç için olduğu gibi en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Onlar yoksa biz bir kişi eksiğiz. Şu anda takımda eksik futbolcumuz yok. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz."

        Futbolculardan Nursel Özkan ise sezon başında takıma dahil olduğunu dile getirerek, "Hedefimiz şampiyonluk. Maça odaklanmış bir şekilde hazırlanıyoruz. Her maça galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Antrenmanlardaki başarılı performansları maça yansıtmak istiyoruz. Maçı kazanıp, bu galibiyeti Yüksekova halkına armağan etmek istiyoruz. Taraftarlarımızı bizi desteklemeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Deniz Şeyran da grubu lider tamamladıklarını anımsatarak, "Çeyrek finalde ier iki maçı kazanıp bir sonraki rakibimizi bekleyeceğiz. Herkesin motivasyonu yüksek. İnşallah takımımızı olması gereken yere getireceğiz. Bir üst lige çıkmak istiyoruz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Bizi yalnız bırakmasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde kaza görüntüsü ortaya çıktı!
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Başbakan kendini sakladı: "Rahatsız edici gözlerle bakmayın"
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Milli Takım'ın Macaristan 11'i
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Otobüste genç kadını taciz etti! Yolcular dövdü tutuklandı!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Ofsayt kuralı değişiyor!
        Dövize faiz freni
        Dövize faiz freni
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli hayatını kaybetti
        1980'li yılların rekortmeni
        1980'li yılların rekortmeni
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Bakan Yerlikaya'dan o magandayla ilgili açıklama: Gereği yapıldı!
        Giroud'nun yerine Icardi
        Giroud'nun yerine Icardi
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Melisa silahla teslim oldu! Kocaya kurşun yağmuru!
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Cennetten dünyaya"
        "Cennetten dünyaya"
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Empire State binasında Star Wars şovu
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Şırnak'ta sel faciası! Canlarını zor kurtardılar
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Bir yastıkta kocamak tarih mi oluyor?
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Milli Siyaset Güvenlik Belgesi güncelleniyor
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı
        Sendikacının kıdem tazminatı isyanı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 47 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Hakkari'de 47 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Hakkari'de jandarma ekipleri 100 yaşındaki kadını ziyaret etti
        Hakkari'de jandarma ekipleri 100 yaşındaki kadını ziyaret etti
        Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili
        Hakkari'de eğitime 1 gün 'kar' tatili
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, özel çocukları ziyaret etti
        Şemdinli Kaymakamı Ateş, özel çocukları ziyaret etti
        Hakkari'de karla mücadele ilkbaharda da devam etti
        Hakkari'de karla mücadele ilkbaharda da devam etti