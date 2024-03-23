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        Şemdinli'deki 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 23.03.2024 - 14:30
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        Şemdinli'deki 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı yapıldı.

        Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği'nden (YEKDASDER) yapılan açıklamaya göre, derneğin yürüttüğü "Minik Kalplere Umut Ol" kampanyası kapsamında İstanbul'daki Ağrılı hayırsever iş insanları tarafından öğrenciler için kıyafet ve bot gönderildi.

        İçinde mont, eşofman, kazak, pantolon ve botların bulunduğu paketler, Dernek Başkanı Suat Öztekin, Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut ve üyeler tarafından Şemdinli ilçesindeki Konur köyü Aktütün mezrasındaki Şehit Jandarma Teğmen Nadir Ozan İlkokulu ve Dereyanı İlkokulu'ndaki öğrencilere dağıtıldı.

        Öztekin, dernek olarak ekolojik alanları korumanın yanı sıra sosyal faaliyetler de yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda aldıkları yardım malzemelerini öğrencilere ulaştırdıklarını aktardı.

        Aykut ise köy okullarındaki çocuklar için yürüttükleri kampanya çerçevesinde toplamda 1162 öğrenciye ulaştıklarını, ihtiyaç sahibi birçok aileye de yardım götürdüklerini ifade etti.

        Kampanyanın ikinci aşamasında 23 Nisan'da köy çocuklarına kırtasiye ve eğitici materyaller dağıtacaklarını bildiren Aykut, desteklerinden dolayı Valiliğe, Yüksekova Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Jandarma Komutanlığına ve hayırseverlere teşekkür etti.

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