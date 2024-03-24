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        Hakkari'de kafelere kurulan "şehitler köşesi"nde gençler kitapla buluşturuluyor

        SAYİM HARMANCI - Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince başlatılan "Ölümsüz Kahramanlar Projesi" kapsamında şehitler anısına 5 kafe ve işletmede kurulan "Şehitler Köşesi"nde gençlere kitap okuma imkanı sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 11:50 Güncelleme: 24.03.2024 - 11:50
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        Hakkari'de kafelere kurulan "şehitler köşesi"nde gençler kitapla buluşturuluyor
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        SAYİM HARMANCI - Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğince başlatılan "Ölümsüz Kahramanlar Projesi" kapsamında şehitler anısına 5 kafe ve işletmede kurulan "Şehitler Köşesi"nde gençlere kitap okuma imkanı sunuluyor.

        Derneğin genel sekreteri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Şube Başkanı Şirin Adıyaman'ın öncülüğünde, gençlerin dijital bağımlılıktan uzaklaşıp kitap okumalarını yaygınlaştırmak amacıyla "Ölümsüz Kahramanlar Projesi" hayata geçirildi.

        Valiliğin de destek verdiği proje kapsamında kentteki 5 kafe ve işletmede, Hakkari merkez ve 4 ilçesinin adının verildiği "Şehitler Köşesi" oluşturularak, raflara roman, hikaye ve ansiklopedi ağırlıklı kitaplar yerleştirildi.

        18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde açılışı yapılan kitap köşelerinin kurulduğu mekanlara gelen gençler, hem kitap okuyarak zamanlarını değerlendiriyor hem de şehitleri yad ediyor.

        - "Gençleri kitapla buluşturmaya çalışıyoruz"

        Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, gençlerin yaşadığı en önemli sorunlardan birinin sosyal medyada fazla zaman geçirip yalnızlaşmaları olduğunu söyledi.

        Kentteki gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak için hazırlanan projeye destek verdiklerini anlatan Çelik, "Şu anda Hakkari'de 5 kafe ve işletmede kitaplık oluşturduk. Gençlerin sevebileceği kitapları bıraktık. Gençlerin yoğun bulunduğu kafelerde bu hizmete devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar çok sayıda kafede kitaplık köşesi kurarak gençlerin kitapla buluşmasına vesile olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Onlar canlarını feda ederek bizlere bu vatanın yurt olmasını ve vatan olarak kalmasını sağladılar. Biz de daha çok kitap okuyarak, daha çok düşünerek, çalışarak bu vatanı daha müreffeh, daha güzel, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir ülke kılmak için hep beraber çalışacağız. Bir kitap bir dünya demek. Herkese tavsiyemiz, mümkün olduğunca dünyalarını geliştirsinler. Şehirlerini, kentimizi geliştirsinler."

        - "Kitap okuyan çocuk her yönüyle kendisini geliştirmiş oluyor"

        Şirin Adıyaman ise şehit kızı olmanın gururunu yaşadığını ve şehitlerin ismini ölümsüzleştirmek için girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

        Yeni neslin telefona ve teknolojik cihazlara bağımlı olduğu için böyle bir proje başlatmaya karar verdiğini ifade eden Adıyaman, kafelere kitap köşesi oluşturup gençleri kitap okumaya teşvik etmek istediğini ifade etti.

        Projeyi şehitlerin anısına "Ölümsüz Kahramanlar" adıyla hayata geçirdiğini vurgulayan Adıyaman, "Valimizin desteğiyle 5 kafe ve işletmede oluşturduğumuz köşelere il ve ilçe şehitleri isimlerini verdik. 1000 kitap aldık. Bu kitaplarımız roman, hikaye, ansiklopedi ağırlıklı. Elimizden geldiği kadar kentteki bütün kafe ve restoranlarda bu köşeleri açmayı düşünüyorum. Çocuklarımızı kitap okumaya yönlendirmek istiyorum. Kitap okuyan çocuk her yönüyle kendisini geliştirmiş oluyor. Her kitaplıkta yaklaşık 200 kitabımız var. Kitapların hepsi kayıtlı. Gençler bu kitapları evlerine götürerek okuyup geri getirebiliyor." ifadelerini kullandı.

        - "Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim"

        Turan Şimşek de işletmesinde şehitlerin anısına kitaplık kurulmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, şöyle konuştu:

        "Güzel bir çalışma olmuş. Şehitlerin ismiyle köşe kurulması ayrıca anlamlı. Gençler buraya gelip kitap okuyor. Özellikle iftardan sonra gençlerin buraya gelip kitap okuduklarını gözlemledik. İnşallah proje daha da yayılır. Gençlerin sosyal medyadan uzaklaşıp kitap okumaya yönelmesi önemli. Kitap köşelerinde hem kahve içip sohbet edebiliyor hem de kitap okuyabiliyorlar."

        Kitap okuyan Büşra Arar ise arkadaşlarıyla kafeye geldiklerinde kitap köşesini fark ettiklerini dile getirerek, "Çok iyi olmuş. İyi ki yapılmış. Bundan sonra da sürekli geleceğiz. Çok güzel kitaplar var. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim. Burada arkadaşlarla hem zaman geçirip hem de kitap okuyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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