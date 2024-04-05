Gazze'de yardım görevlileri öldürülmüştü: İsrailli tugay komutanı görevden alındı

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberine göre Halevi, World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesi sonrası Nahal Tugayı Komutanı'nın görevden alınması da dahil bir dizi "sert önleme" başvurdu.

Halevi, tugaydaki bir üst düzey subayı daha görevden almaya, Güney Bölgesi Komutanı ile 162. Zırhlı Tümen komutanlarını "sert şekilde uyarmaya" karar verdi.

BIDEN: SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi'nin bu adımının, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesinin ardından gelmesi dikkati çekti. Biden, Netanyahu'ya Gazze'de insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti. REKLAM