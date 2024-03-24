Hakkari'de kısmen çöken ev boşaltıldı

Son günlerde meydana gelen depremler nedeniyle evde ufak çatlakların oluştuğunu, yağışlardan sonra da toprak kayması meydana geldiğini belirten Bayrı, "Ev kullanılamaz hale geldi. Evde inceleme yapan Hakkari AFAD ve belediye ekipleri evi mühürleyerek tahliye etmemi istediler. Evi boşaltarak yakınlarımın yanına yerleştim. Yetkililer ve hayırsever vatandaşlardan evimin yeniden yapılması için destek bekliyorum." dedi.

Evini boşaltan baba Agit Bayrı, çobanlık yaparak geçimini sağladığını, evde biri engelli kardeşi olmak üzere 7 kişinin yaşadığını söyledi.

Hakkari'de etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu bazı kısımlarında çatlak oluşan ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

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