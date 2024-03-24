Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Hakkarigücü, sahasında Beylerbeyi'ni 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 24.03.2024 - 15:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Hakkarigücü, sahasında Beylerbeyi'ni 2-1 mağlup etti.

        Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

        Hakkarigücü, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, maçın ardından sporcu ve teknik ekibi tebrik etti, başarı diledi.

        Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşuyor
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Murat Kurum'dan 'Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalar
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Kakao fiyatlarının yükselişi durdurulamıyor
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Ölümlü 'seçim broşürü' kavgasının yaşandığı iş yerine pompalı tüfekle saldırı
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Rusya'da milli yas ilan edildi
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        Çöpe atan pişman olur! İşe yaramadığı yer yok!
        İstinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu
        İstinat duvarı çöktü! Sesleri duyunca kurtuldu
        Sezon sonu geliyorlar!
        Sezon sonu geliyorlar!
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        Yağmur suyu içerek büyüdü: Çayı güzel, kahvesi köpüklü
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        CİMER'e şikayeti sayesinde dünyaevine girdi
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        Kendinizi iyi hissettirecek 20 film
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        TFF başkanlığına aday mı oluyor?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Su çiçeği kimler için tehlikeli?
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Seçim günü sosyal medyaya sıkı takip: Özel ekip oluşturuldu
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Yumurtaların renkleri neden farklıdır?
        Evini otele çevirdi
        Evini otele çevirdi
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Hamas, İsrail basınındaki iddiayı yalanladı
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Barça'dan 200 milyon Euro'luk teklife ret!
        Prensesler diyarına bir bakış
        Prensesler diyarına bir bakış

        Benzer Haberler

        Hakkari'de kafelere kurulan "şehitler köşesi"nde gençler kitapla buluşturul...
        Hakkari'de kafelere kurulan "şehitler köşesi"nde gençler kitapla buluşturul...
        Derecik'teki gümrük kapısından 11 ayda 355 bin kişi giriş-çıkış yaptı
        Derecik'teki gümrük kapısından 11 ayda 355 bin kişi giriş-çıkış yaptı
        Hakkari'de kısmen çöken ev boşaltıldı
        Hakkari'de kısmen çöken ev boşaltıldı
        Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Çukurca'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Yüksekova Belediyespor, play-off'un ilk maçında rakibini farklı yendi
        Yüksekova Belediyespor, play-off'un ilk maçında rakibini farklı yendi
        Şemdinli'deki 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı
        Şemdinli'deki 81 öğrenciye kıyafet ve bot yardımı