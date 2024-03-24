Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Hakkarigücü, sahasında Beylerbeyi'ni 2-1 mağlup etti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Hakkarigücü, sahasında Beylerbeyi'ni 2-1 mağlup etti.
Merzan Futbol Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Hakkarigücü, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, maçın ardından sporcu ve teknik ekibi tebrik etti, başarı diledi.
Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.