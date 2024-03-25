Hakkari'de maçtan sonra "karakolda darp" iddiasına soruşturma

Olayın tüm yönleriyle inceleneceği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sonucuna göre ilgililer hakkında yasal işlemlerin eksiksiz uygulanacağı kaydedildi.

Valiliğin sosyal medya hebasından yapılan açıklamada, Hakkari Zapspor ile Mazıdağı Fosfatspor maçındaki olayların ardından savcılık talimatıyla ifadeye çağrılan Yalçın Kaval'ın karakolda darp edildiği iddiası üzerine Valilik tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Hakkari'de, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hakkari Zapspor ile Mazıdağı Fosfatspor arasındaki müsabaka sonrası bir kişinin karakolda darp edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.