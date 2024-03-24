Hakkari'de 2 kişinin üzerinde 3 kilogram altın ele geçirildi

Araçtaki 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan üst aramalarında 3 kilogram işlemesiz ve preslenmiş altın ele geçirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeniköprü Yol Kontrol Noktası'nda bir araç durduruldu.

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