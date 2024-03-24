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        Hakkari'de 2 kişinin üzerinde 3 kilogram altın ele geçirildi

        Hakkari'de durdurulan araçtaki 2 kişinin üzerinde 3 kilogram altın ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 19:22 Güncelleme: 24.03.2024 - 19:22
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        Hakkari'de 2 kişinin üzerinde 3 kilogram altın ele geçirildi
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        Hakkari'de durdurulan araçtaki 2 kişinin üzerinde 3 kilogram altın ele geçirildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yeniköprü Yol Kontrol Noktası'nda bir araç durduruldu.

        Araçtaki 2 kişinin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine yapılan üst aramalarında 3 kilogram işlemesiz ve preslenmiş altın ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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