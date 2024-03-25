Hakkari'de polis merkezinde darp iddiasına soruşturma (2)

Hakkari Barosu'ndan polis merkezinde yaşandığı ileri sürülen darp olayıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu muamelede bulunan kolluk görevlileri hakkında gerekli soruşturmanın derhal yürütülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “24.03.2024 tarihinde akşam saatlerinde Hakkari ilimizde ifadesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K adlı vatandaşımızın ifadesi esnasında güvenlik güçleri tarafından işkenceye maruz bırakıldığı baro başkanlığımızca öğrenilmiştir. Uygulanan darp, kötü muamele ve işkence sonrası Şahıs Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürülmüştür. Darp raporu alan şahsın basına yansıyan görüntüleri üzerine soruşturma başlatılmıştır” denildi. Açıklamada ayrıca hukuki sürecin takipçisi olunacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.