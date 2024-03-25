Şemdinli Kaymakamı Ateş, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, "Çanakkale Savaşları" konulu kompozisyon yarışmasında Türkiye birincisi olan Havin Erbaş ve 8. sınıflar arasında düzenlenen deneme sınavında il birincisi olan Cumhuriyet Ortaokul öğrencisi Bünyamin Geylan'ı ödüllendirdi.

Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile makamında kabul ettiği öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kompozisyon yarışmasında birinci olan Erbaş'ın başarısıyla gururlandıklarını belirten Ateş, öğrencilere her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini aktardı.