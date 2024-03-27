Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Şemdinli'deki ilkokul öğrencilerine hediye gönderdi

Öğretmen ve öğrenciler, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na teşekkür etti.

Vakıf üyeleri, "Gizli Bahçem" etkinliği kapsamında çocukların kişisel farkındalık kazanmaları ve sosyal becerilerinin gelişimine katkı sunmak amacıyla zoom üzerinden 8 ay boyunca hikaye, drama ve oyun temelli etkinlikler düzenledi.

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