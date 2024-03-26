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        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığın kapattığı köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 19:40 Güncelleme: 26.03.2024 - 19:40
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        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan yol açıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığın kapattığı köy yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

        İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyünün yolu, 3 gün önce çığın nedeniyle kapandı.

        İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

        Ekipler, zorlu çalışmanın ardından yolu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

        Köy sakinleri, ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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