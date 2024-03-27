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        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan kara yolunda çalışmalar devam ediyor

        Hakkari'de karla mücadele ekipleri çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:15 Güncelleme: 27.03.2024 - 16:15
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        Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan kara yolunda çalışmalar devam ediyor
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        Hakkari'de karla mücadele ekipleri çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Dağlıca kara yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Yüksekova-Dağlıca kara yolunun 25. kilometresinde bulunan Yeşildere mezrası yakınlarına dün gece çığ düştü.

        Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, ihbar üzerine bölgeye giderek çalışma başlattı.

        Metrelerce kar yığınının olduğu kara yolunda iş makineleriyle çalışan ekipler, kısa sürede yolu ulaşıma açmayı hedefliyor.

        Karla mücadele ekibinde yer alan Savaş Deniz, AA muhabirine, bölgenin engebeli olduğunu ve zor şartlarda çalıştıklarını söyledi.

        Bu tür durumlarla sürekli karşılaştıklarını belirten Deniz, "Ekiplerimiz çalışıyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanmış durumda. Tek tesellimiz çığ nedeniyle can ve mal kaybının olmaması. Allah'ın izniyle yolu iki saatte trafiğe açacağız." dedi.

        Vatandaşlardan Nasır Karay ise "Dün meydana gelen çığ nedeniyle yolumuz kapandı. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma yürütüyor. İki saate açılacak dediler. Biz de bekliyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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