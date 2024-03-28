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        Hakkari Sağlık Müdürlüğü'nden "darp ve mobbing" iddiasına ilişkin açıklama

        Hakkari Sağlık Müdürlüğünce, Yüksekova ilçesinde görevli bir doktorun sosyal medyada yayınladığı videoda yer alan "darp ve mobbing" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:40
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        Hakkari Sağlık Müdürlüğü'nden "darp ve mobbing" iddiasına ilişkin açıklama
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        Hakkari Sağlık Müdürlüğünce, Yüksekova ilçesinde görevli bir doktorun sosyal medyada yayınladığı videoda yer alan "darp ve mobbing" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Op. Dr. Emrah Köksal'ın daha önce hastane içinde tekrarlayan vukuatı nedeniyle hakkında Sağlık Bakanlığınca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

        Bir hafta önce görev esnasında kendisinin de dahil olduğu personeller arasında sözlü atışma yaşandığı ve konunun müdürlüğe bildirilmesiyle soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ne var ki soruşturma yürütülürken olayların tarafı olan Op. Dr. Emrah Köksal sosyal medyada yayınladığı video mesajıyla soruşturmanın selameti ve tarafsızlığına halel getirecek tek yanlı suçlamalarda bulunmuştur. Henüz etraflıca soruşturma yapılırken bu iddiaların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması ve kamuoyu oluşturulmaya çalışılması üzücüdür. Ayrıca sorumluluğu altındaki hasta güvenliğine karşı güven sarsıcı ifadeleri kabul edilebilir değildir. Konu titizlikle tarafımızca soruşturulmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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